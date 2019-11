Il Piacenza raggiunge ai quarti di finale della Coppa Italia Serie C Juventus U23, Catania e Catanzaro dopo un derby ad altissima tensione contro il Cesena. La squadra biancorossa passa in vantaggio al 38° con Pergreffi – tap-in dopo una respinta di Agliardi – venendo però raggiunta tre minuti dopo sa un colpo di testa si Sarao. Una parità che persiste per tutta la ripresa e poi per i due tempi supplementari portando le due squadre a giocarsi la qualificazione ai rigori: il Cesena fallisce i primi due tiri con Ciofi e Rosaia, mentre il Piacenza non fallisce mai e chiude la gara al quarto tiro dagli undici metri.