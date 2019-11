Coppa Italia Serie C, clamoroso al Brianteo: passa la Pro Patria

© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

Clamoroso al Brianteo. La Pro Patria infatti espugna il campo del favorito Monza andando due volte in vantaggio, venendo sempre recuperato, nei tempi regolamentari per poi piazzare la zampata decisiva a dieci minuti dalla fine del secondo tempo supplementare. A regalare la qualificazione – dopo le reti di Pedone e Marcone per i bustocchi e Marchi e Chiricò per i biancorossi – è stato il difensore Ivo Molnar, ex della gara.

Monza-Pro Patria 2-3 (33° Marchi, 44° Chiricò; 31° Pedone, 38° Marcone, 110° Molnar)