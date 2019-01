Coppa Italia Serie C, date ed orari degli Ottavi di Finale

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

La Lega Pro ha comunicato le gare degli Ottavi di Finale in programma nelle date e con gli orari di seguito riportati, anche a ratifica delle richieste avanzate dalle società interessate:

MARTEDI’ 5 FEBBRAIO 2019

FERALPISALO’ vs L.R. VICENZA Ore 20.30

MERCOLEDI’ 6 FEBBRAIO 2019

GOZZANO vs ALBINOLEFFE Ore 14.30

Vinc. MONZA–NOVARA vs Vinc. PRO VERCELLI–ALESSANDRIA Orario da determinare

IMOLESE vs Vinc. VIRTUS ENTELLA–CARRARESE Ore 18.00

PISA vs Vinc. PONTEDERA–ROBUR SIENA Ore 14.30

POTENZA vs MONOPOLI Ore 20.30

TRAPANI vs Vinc. CATANIA–CATANZARO Ore 20.30

La sotto indicata gara verrà programmata dopo la determinazione della società ammessa agli Ottavi di Finale:

Vinc. VITERBESE CASTRENSE–TERNANA vs TERAMO

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

Gli Ottavi di Finale si svolgono ad eliminazione diretta in gara unica. Ottiene la qualificazione al turnosuccessivo la squadra che ha segnato il maggior numero di reti.

Risultando pari il numero di reti segnate, le squadre devono disputare due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno.

Perdurando la parità anche al termine dei due tempi supplementari, l'arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore, con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del calcio” al paragrafo: “procedure per determinare la squadra vincente di una gara”.