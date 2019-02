© foto di Federico De Luca

Il Giudice Sportivo a seguito delle gare degli ottavi di finale di Coppa Italia Serie C e di quella dei sedicesimi della stessa competizione (Viterbese-Ternana) in base alle risultanze arbitrali ha squalificato per due turni il tecnico della Ternana Alessandro Calori. Per quanto riguarda i giocatori invece due turni di stop per Carmine Giorgione dell’Albinoleffe, uno per Cristian Riggio del Catanzaro, Guido Marilungo della Ternana e Hgissah Bismark della Viterbese