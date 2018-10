Coppa Italia Serie C, due turni di stop per Paolucci e Mengoni

Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nella seduta del 31 Ottobre 2018 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

CALCIATORI ESPULSI - SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PAOLUCCI LORENZO (MONOPOLI) per aver colpito un avversario con uno schiaffo al viso.

MENGONI ANDREA (VIRTUS FRANCAVILLA) per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

CASON STEFANO (VIRTUS FRANCAVILLA) entrambe per condotta