Coppa Italia Serie C, FeralpiSalò-Virtus Verona 1-0: decide Marchi

Tra i più convincenti ieri sera al Ferraris, Jorginho ha preso quasi tutte sufficienze piene al termine di Italia-Ucraina 1-1. L'unico 5.5 è di Tuttosport: "Non riesce a incidere come ci si aspetterebbe da lui, visto quanto propone al Chelsea". "Grazie a lui un'Italia più sarriana,...

Padova, il presidente Bonetto: "C'è delusione, ma non è tutto da buttare"

Pescara, terapie per Antonucci, Scognamiglio e Gravillon

Venezia, tentativo per Beppe Iachini

Cittadella, Marchetti: "Serie B a 19 non mi piace, ma può fare comodo"

Venezia, Corriere del Veneto titola: "Vecchi ancora in stand by"

Ascoli, Coly: "Mi trovo bene come attaccante. Vivarini bravo"

Venezia, la municipalità di Favaro Veneto dà il via libera al nuovo stadio

Pescara, contusione per Crecco. Intervento chirurgico per Capone

Cremonese, Piccolo torna in gruppo. Affaticamento per tre giocatori

Mancuso: "La Juve uno stimolo in più per dare tutto col Pescara"

La Gazzetta dello Sport: "Non chiamatela B". Al top con 98 prestiti

Il Mattino: "Benevento, l'infermeria non si svuota"

Corriere di Brescia: "Donnarumma, ecce bomber!" Nessuno come lui

Palermo, Aleesami: "In estate richieste dalla A. Voglio giocare al top"

Salernitana, Casasola: "Puntiamo in alto. La Nazionale? Ci penso"

Una rete di Marchi in pieno recupero regala alla FeralpiSalò la vittoria con la Virtus Verona ed il passaggio al prossimo turno della Coppa Italia Serie C. Ai sedicesimi di finale la Feralpisalò se la dovrà vedere con il Sudtirol.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy