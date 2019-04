Coppa Italia Serie C, finale Monza-Viterbese: 2-1 dei laziali al Trapani

© foto di Federico Gaetano

Sarà la Viterbese ad affrontare il Monza nella finalissima della Coppa Italia di Serie C. Nella semifinale di ritorno contro il Trapani, la squadra allenata da Calabro va in svantaggio per il gol realizzato da Ferreira al 35', ma ribalta con Mignanelli e Pacilli. Due a uno il finale, dopo l'1-0 ottenuto in casa.