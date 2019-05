Coppa Italia serie C, giudice sportivo: tre squalificati

© foto di Federico Gaetano

Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito da Silvia Zabaldi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nella seduta del 9 Maggio 2019 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARA DELL’8 MAGGIO 2019 (Viterbese-Monza 1-0, ndr)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

SOCIETA'

AMMENDA

€ 1.500,00 VITERBESE CASTRENSE perché propri sostenitori, durante la gara, intonavano cori offensivi verso l’istituzione calcistica (r.proc.fed.).

DIRIGENTE

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 14 MAGGIO 2019

PAGNI DANILO (VITERBERSE CASTRENSE) per comportamento non regolamentare in campo durante la gara (espulso).

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

D'ERRICO ANDREA (MONZA)

MARCONI IVAN (MONZA)

MIGNANELLI DANIELE (VITERBESE CASTRENSE)

I AMMONIZIONE :

MARCHI ETTORE (MONZA)

PALERMO SIMONE (VITERBESE CASTRENSE)