Coppa Italia Serie C, Gravina: "Un plauso ad Alessandria e Viterbese"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Domani Alessandria e Viterbese si contenderanno allo stadio "Moccagatta" la Coppa Italia Serie C 2017/2018. Gabriele Gravina, presidente della Lega Pro, ha affidato al sito ufficiale della stessa Lega un messaggio di augurio alle due squadre: “Domani si chiude un lungo percorso che porterà una squadra ad imprimere il proprio nome su una Coppa prestigiosa, nata 46 anni fa. E’ un trofeo che è espressione del calcio del territorio e delle tradizioni e ha il suo atto conclusivo in una data piena di significato come il 25 aprile. Rivolgo un plauso ai due club, Alessandria e Viterbese per essere arrivate alla finale di una competizione di livello”.