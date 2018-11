Coppa Italia Serie C, i risultati di ieri e il tabellone del terzo turno

© foto di Fabrizio Pozzi

Giornata di Coppa Italia ieri per la Serie C. Ecco il quadro dei risultati delle gare valide per il secondo turno della competizione:

Pisa-Arzachena 3-0

Piacenza-AlbinoLeffe 0-1 (dcr)

Imolese-Lucchese 2-1

Pordenone-Vicenza Virtus 0-1

Renate-Gozzano 0-1 (dcr)

Feralpisalò-SudTirol 2-1 (dts)

Teramo-Sambenedettese 3-1

Questo il tabellone degli ottavi di finale:

Vicenza Virtua-Feralpisalò

AlbinoLeffe-Gozzano

Monza-Novara (in programma il 14/11) vs Pro Vercelli-Alessandria (in programma il 14/11)

Virtus Entella-Carrarese (in programma il 14/11) vs Imolese

Pisa vs Pontedera-Siena (in programma il 14/11)

Teramo vs Viterbese-Ternana (in programma il 14/11)

Potenza-Monopoli

Catania-Catanzaro (in programma il 13/11) vs Trapani