© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Cesena si è imposto per 2-1 sul campo del Rimini nella prima gara del Girone D di Coppa Italia Serie C. I bianconeri passano in vantaggio dopo pochi minuti con Butic e raddoppiano poco dopo grazie a De Feudis. Il Rimini prova a riaprire i giochi nella ripresa, ma la rete di Petrovic nel finale si rivela inutile. Del girone fa parte anche la Vis Pesaro, che oggi ha riposato.