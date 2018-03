Coppa Italia Serie C, il Giudice Sportivo: 3 giornate a Mungo

© foto di Giuseppe Scialla

Il Giudice Sportivo di C in base alle risultanze arbitrali relative alle due gare di Coppa Italia ha squalificato per tre giornate Domenico Mungo del Cosenza “per comportamento offensivo verso l'arbitro e per aver utilizzato un'espressione blasfema”. Fermati per una giornata invece Massimo Loviso e Angelo Corsi (Cosenza), Lorenzo Borri (Pontedera) e Luca Baldassin (Viterbese).