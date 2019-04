Coppa Italia Serie C: il Monza batte la Viterbese nella finale d'andata

Il Monza si aggiudica la finale d'andata di Coppa Italia Serie C contro la Viterbese. Vittoria in rimonta al "Brianteo" per i brianzoli che si sono imposti per 2-1 dopo esser andati in svantaggio al quarto d'ora, sulla girata in mischia di Vandeputte. Alla mezz'ora il pari firmato da Brighenti in scivolata e, sempre alla mezz'ora, ma stavolta dal termine, D'Errico firma il sorpasso dal dischetto, dopo un penalty concesso per un fallo di mano. Il ritorno, in terra laziale, si disputerà mercoledì 8 maggio.