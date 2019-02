Coppa Italia Serie C, il Potenza si regala i quarti ai rigori: Monopoli fuori

Fonte: tuttoc.com

Sono serviti i calci di rigore per conoscere chi, tra Potenza e Monopoli, passa il turno di Coppa Italia Serie C. Ad avere la meglio, dopo 120 minuti chiusi a reti inviolate, sono stati i rossoblù di Raffaele che hanno chiuso sul 4-2. A referto subito un errore dei lucani con Longo che si fa parare il tiro da Crisanto, poi le trasformazioni di Scoppa e Bacio Terracino. Quindi ecco un errore per il Gabbiano con Mendicino che a sua volta si fa parare il tiro da Breza. E ancora realizzano Emerson, Bastrini, Guaita. La sequenza si interrompe con la parata di Breza su Donnarumma cui fa seguito il rigore decisivo di Matera che non sbaglia. Il Potenza agli ottavi di finale affronterà il Trapani ai quarti di finale mercoledì 27 febbraio.