Coppa Italia Serie C, il Potenza vince e avanza nella competizione

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il Potenza batte agilmente il Bisceglie nell'ultima gara del girone L di Coppa Italia di Serie C e si qualifica al prossimo turno della competizione. I lucani vanno in vantaggio al 19° con una rete di Dettori e poi dilagano nel finale di gara con Di Somma ed Emerson che calano il tris finale che serve per avanzare in Coppa.