Coppa Italia Serie C, il programma degli ottavi di finale

© foto di Fabrizio Pozzi

In applicazione del Regolamento della Coppa Italia Serie C, si è provveduto in data odierna, presso la sede della Lega Pro, al sorteggio per la determinazione della squadra ospitante nelle gare degli Ottavi di Finale. Gli Ottavi di Finale, in programma nelle date di seguito riportate, si svolgono con gare ad eliminazione diretta in gara unica in casa della squadra prima nominata.

MARTEDI’ 5 FEBBRAIO 2019

Feralpisalò - L.R. Vicenza Virtus

MERCOLEDI’ 6 FEBBRAIO 2019

Gozzano - Albinoleffe

Vinc. Monza–Novara* - Vinc. Pro Vercelli–Alessandria*

Imolese - Vinc. Virtus Entella–Carrarese*

Pisa - Vinc. Pontedera–Robur Siena*

Vinc. Viterbese Castrense–Ternana* - Teramo

Potenza - Monopoli

Trapani - Vinc. Catania–Catanzaro*

(*tali gare, valide per il Secondo Turno della Coppa Italia, saranno disputate il 30 gennaio 2019)

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

Gli Ottavi di Finale si svolgono ad eliminazione diretta in gara unica. Ottiene la qualificazione al turno successivo la squadra che ha segnato il maggior numero di reti. Risultando pari il numero di reti segnate, le squadre devono disputare due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno. Perdurando la parità anche al termine dei due tempi supplementari, l'arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore, con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del calcio” al paragrafo: “procedure per determinare la squadra vincente di una gara”.

ORARIO DI INIZIO DELLE GARE

Le gare potranno essere disputate sia alla luce solare sia con l'illuminazione artificiale, negli orari fissati dalla Lega Pro. Le società ospitanti possono richiedere lo spostamento d'orario della gara anche con eventuale inizio o prosecuzione in notturna. Le gare, il cui orario non sia già fissato dalla Lega per esigenze televisive, avranno inizio con l’orario proposto dalla società ospitante, sempre che abbia ottenuto la relativa ratifica dalla Lega stessa. Le richieste dovranno pervenire almeno dieci giorni prima della data fissata per l’effettuazione della gara medesima. Per le richieste inoltrate dopo tale termine, sarà necessario l'accordo tra le due società interessate da sottoporre all'esame ed eventuale ratifica della Lega Pro.