Coppa Italia Serie C, il Rieti batte la Fermana. E il Teramo di qualifica

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il Rieti rovina i piani della Fermana e vincendo per 2-0 sul campo dei “canarini” regala la qualificazione al Teramo che resta primo nel girone H con 4 punti. Il successo dei laziali matura nel quarto d’ora finale ed impedisce alla Fermana l’assalto al primo posto (occupato proprio dal Teramo), anzi, costringe la squadra di Destro a chiudere il triangolare in ultima piazza. Le reti: al 75’ Rieti in vantaggio con un colpo di testa di Pepe da distanza ravvicinata; il raddoppio dieci minuti dopo con Todarov scatta sul filo del fuorigioco e a tu per tu con Ginestra insacca. Il Teramo ringrazia e si accomoda nella fase ad eliminazione diretta della competizione.