Coppa Italia Serie C, Imolese avanti. Vittoria in rimonta sulla Lucchese

© foto di Giovanni Padovani

Vittoria in rimonta per l'Imolese sulla Lucchese nel match dei sedicesimi di finale di Coppa Italia di Serie C. Pantere avanti con Jovanovic al 32', con i padroni di casa che agganciano i rossoneri con Giovinco al 70' e poi effettuano il sorpasso con Giannini al 77'. Agli ottavi di finale l'Imolese affronterà la vincente di Entella-Carrarese.