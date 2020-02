vedi letture

Coppa Italia Serie C, Juve U23-Feralpisalò 2-0 al 90°. Si va ai tempi supplementari

La Juventus Under 23 è riuscita a ribaltare il risultato dell'andata della semifinale di Coppa Italia Serie C contro la Feralpisalò. I bianconeri grazie alle reti di Marchi e Zanimacchia infatti pareggiano il 2-0 inflitto all'andata dai lombardi e portano le due squadre ai supplementari per decidere chi sarà la prima finalista della competizione.