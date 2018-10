Coppa Italia Serie C, l'AlbinoLeffe batte la Giana al fotofinish

© foto di Fabrizio Pozzi

Si sblocca al 92' la gara tra Giana Erminio ed AlbinoLeffe e a deciderla a favore dei seriani è Giorgione (con la complicità di Dalla Bona) che regala così ai suoi il passaggio al turno successivo di Coppa Italia Serie C. Nel primo tempo seriani che sono apparsi più in palla, con un gioco più fluido e biancazzurri che hanno badato più a difendersi pur essendo andati vicini al gol con Mutton alla mezz'ora. Nella ripresa il copione non è cambiato ed è servito un colpo di testa del centrocampista ospite, andato a sbattere contro Dalla Bona e poi insaccatosi a rete, per sbloccare il match al fotofinish.

Ricordiamo che l'AlbinoLeffe andrà ora a scontrarsi al prossimo turno contro il Piacenza.