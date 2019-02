Coppa Italia Serie C, l’Imolese batte la Carrarese. Ora il Monza

© foto di Giovanni Padovani

L’Imolese si conferma grande rivelazione della stagione di Serie C e avanza ai quarti di finale di Coppa Italia, dove troverà il Monza. Gli emiliani negli ottavi battono infatti in rimonta una Carrarese passata in vantaggio al 42° grazie a Latte Lath. Nella ripresa però arriva prima il pari di Giovinco e poi, a cinque dalla fine, la rete della vittoria firmata dal terzino Boccardi.