Coppa Italia Serie C, L.R. Vicenza ai quarti: 3-1 alla Feralpisalò

Il Vicenza passa il turno in Coppa Italia Serie C e conquista i quarti di finale battendo a domicilio la Feralpisalò per 3-1. Ospiti in vantaggio alla mezz'ora con Maistrello sugli sviluppi di un calcio da fermo. Nella ripresa, al 54', arriva il raddoppio, con la doppietta proprio di Maistrello, stavolta su errore della difesa gardesana. I lombardi riaprono il match dieci minuti dopo con Vita ma, dopo 150 secondi, Curcio firma il tris a coronamento di una prestazione positiva. E nel prossimo turno i berici sfideranno la vincente di Gozzano-Albinoleffe.

