Coppa Italia Serie C, la Feralpisalò è l’ultima semifinalista. Vicenza ko

La Feralpisalò espugna il Menti di Vicenza e vola in semifinale. La squadra lombarda si impone per 1-0 grazie alla rete di Maiorino poco dopo l’ora di gioco: l’attaccante è bravo a trasformare un rigore, conquistato da Scarsella, spiazzando Albertazzi. Sarà ora la Juventus U23 a frammettersi fra la Feralpisalò e la finale della Coppa Italia Serie C.