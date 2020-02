vedi letture

Coppa Italia Serie C, la Ternana pareggia a Catania. E vola in finale

La seconda semifinale di Coppa Italia Serie C premia la Ternana che vola così in finale dove affronterà la Juventus U23. La squadra di Gallo impatta a Catania per 0-0 dopo il 2-0 dell’andata in una gara segnata da diversi episodi arbitrali che non sono piaciuti al pubblico del Massimino che a fine gara ha fischiato la terna per poi applaudire la squadra di Lucarelli uscita dal campo a testa alta dopo aver provato il tutto per tutto per ribaltare la sfida.