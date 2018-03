Coppa Italia Serie C, la Viterbese cala il tris contro il Cosenza

© foto di Marcello Casarotti/TuttoLegaPro.com

Nella gara d'andata della semifinale d'andata di Coppa Italia Serie C la Viterbese ipoteca la finale della competizione grazie a un netto 3-1 inflitto al Cosenza. Gialloblù avanti dopo appena sei minuti grazie a un'autorete di Pascali e con l'uomo in più dal 13° per l'espulsione di Mungo. Poco dopo la mezzora arriva la rete di Jefferson che sembra mettere sui binari giusti la gara per i padroni di casa, ma il Cosenza poco prima della fine torna in gara grazie alla rete di Bruccini. Nella ripresa gli ospiti restano in nove per l'espulsione di Loviso, ma riescono a restare in partita fino al 90° quando De Sousa trova la rete del tris per i laziali.