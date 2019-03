Fonte: tuttoc.com

La Viterbese è la quarta e ultima semifinalista di Coppa Italia Lega Pro. I laziali battono per 3-2 il Pisa nella gara secca al "Rocchi" e si qualificano per la doppia sfida contro il Trapani. Match incredibile, con i padroni di casa in vantaggio all'intervallo grazie alla rete di Polidori. Ma nel recupero i nerazzurri buttano via la qualificazione e anche i supplementari: dopo aver ribaltato la situazione con Moscardelli e Marconi, i toscani si fanno infilare a tempo scaduto prima da Atanasov e, nemmeno 60 secondi dopo, da Pacilli, per l'incredibile sorpasso dei gialloblù.