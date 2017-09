Coppa Italia Serie C, la Viterbese pareggia e passa il turno

La Viterbese stacca il biglietto per il prossimo turno di Coppa Italia Serie C raggiungendo in questo modo Catania, Monza Triestina, Ravenna, Pontedera, Prato, Teramo e Bisceglie. Al club laziale basta pareggiare 2-2 contro l'Olbia finendo pari punti coi sardi con la differenza reti (+3 contro +1) che premia i gialloblù.

Viterbese-Olbia 2-2 (34° Razzitti, 80° Cenciarelli; 78° Ragatzu, 89° Feola)