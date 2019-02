Coppa Italia Serie C, la Viterbese vola agli ottavi: Ternana out

© foto di Federico Gaetano

Con una rimonta sulla Ternana ai templi supplementari la Viterbese si qualifica agli ottavi di finale di Coppa Italia Serie C dove troverà il Teramo. Nella prosecuzione della gara dello scorso 30 gennaio, sospesa per neve al 45° sul risultato di 1-0 per la Ternana, i laziali trovano il pari con Polidori dal dischetto, espulso Bergamelli, dopo che pochi minuti prima Pacilli aveva fallito un altro tiro dagli 11 metri. Nei tempi supplementari è Bismark a regalare al 106° la rete della vittoria prima di essere espulso al 117° ristabilendo la parità numerica in campo. Al 120° infine arriva anche l’espulsione di Marilungo della Ternana.