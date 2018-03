Coppa Italia Serie C, le date della finale Alessandria-Viterbese

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

La Lega Pro, tramite una nota ufficiale, ha reso noto le date in merito alla finale di Coppa Italia di Serie C, tra Alessandria e Viterbese. La gara di andata si disputerà l'11 aprile ore 20:30, mentre il ritorno il 25 aprile alle 14:30. Solamente giovedì 22 marzo si saprà il sorteggio per la determinazione della squadra ospitante