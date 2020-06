Coppa Italia serie C, le decisioni del Giudice Sportivo: 4 squalificati per un turno

Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito da Silvia Zabaldi, Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nella seduta del 28 Giugno 2020 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARA DEL 27 GIUGNO 2020

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

DEFENDI MARINO (TERNANA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

DI PARDO ALESSANDRO (JUVENTUS U23)

FAGIOLI NICOLÒ (JUVENTUS U23)

PALUMBO ANTONIO (TERNANA)

I AMMONIZIONE:

PORTANOVA MANOLO (JUVENTUS U23)

SALZANO ANIELLO (TERNANA)

DAMIAN FILIPPO (TERNANA)