© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

La Lega Pro ha reso note le designazioni arbitrali per i sedicesimi di finale di Coppa Italia Serie C in programma mercoledì. Questo il quadro completo:

Catania-Catanzaro: Luigi Carella di Bari (Biava-Lattanzi)

Pontedera-Robur Siena: Fabio Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto (Buonocore-Rondino)

Monza-Novara: Mattia Pascarella di Nocera Inferiore (Cavallina-Saccenti)

Pro Vercelli-Alessandria: Alessio Clerico di Torino (Massimino-Gualtieri)

Virtus Entella-Carrarese: Valerio Maranesi di Ciampino (Rinaldi-Yoshikawa)

Viterbese-Ternana: Daniele Paterna di Teramo (Berti-Colasanti)