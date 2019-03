Fonte: tuttoc.com

Il primo round va al Monza. I brianzoli espugnano il 'Menti' di Vicenza nella semifinale d'andata di Coppa Italia Serie C. Gli uomini di Brocchi si impongono in trasferta con il risultato di 0-1 grazie al gol di Marchi in pieno recupero. Rete che causa anche l'espulsione per la stessa punta brianzola a causa dell'eccessiva esultanza (era già ammonito). Poco prima i berici erano rimasti in dieci a causa dell'espulsione di Mantovani per un battibecco proprio con Marchi. La sfida di ritorno, che deciderà chi tra i due team biancorossi arriverà in finale, si giocherà mercoledì 27 marzo al "Brianteo".