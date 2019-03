Fonte: tuttoc.com

Il Monza festeggia, il Vicenza va a casa. Finisce così la semifinale di ritorno tra i due club biancorossi. L'1-1 del "Brianteo" premia i brianzoli che accedono alla finalissima di Coppa Italia Serie C grazie al successo di misura nella gara d'andata.

Le due reti arrivano entrambe alla mezz'ora, nel giro di due minuti: prima i locali passano con un tiro di Lepore e la deviazione tanto sfortunata quanto decisiva di Bonetto, poi gli ospiti trovano il pari con Guerra che ringrazia Marconi della dormita difensiva e dal limite non sbaglia. Nel secondo tempo i vicentini finiscono subito in dieci a causa del rosso diretto su Nicolò Bianchi per un fallo su D'Errico. E nel finale viene ristabilita la parità numerica, con Armellino espulso per doppia ammonizione.