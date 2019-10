© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Nel pomeriggio si sono giocate quattro gare di Coppa Italia Serie C. Nella prima il Carpi ha battuto in casa la Carrarese grazie a due reti nella ripresa dell’ex Biasci e di Fofana. Tutto facile per il Monza nel derby contro il Renate: nel primo quarto d’ora vanno infatti in gol i due attaccanti Gliozzi e Marchi, al 33° arriva il gol nerazzurro che accorcia le distanze con De Sena, ma tre minuti dopo Mosti ristabilisce le distanze. Nella ripresa il Monza cala il poker con Iocolano. Vittorie esterne infine nelle ultime due gare con la Fermana che va a vincere in casa della Samb per 2-0 e la Feralpisalò che batte 1-0 il Sudtirol in Alto Adige.

Carpi-Carrarese 2-0 (50° Biasci; 73° Fofana)

Monza-Renate 4-1 (13° Gliozzi, 15° Marchi, 36° Mosti, 68° Iocolano; 33° De Sena)

Sambenedettese-Fermana 0-2 (17° Cognigni, 64° D’Angelo)

Sudtirol-Feralpisalò 0-1 (29° Guidetti)