Coppa Italia Serie C: oggi sorteggio per andata e ritorno della finale

Giornata di sorteggio per la Coppa Italia di Serie C. Questa mattina presso la sede della Lega Pro a Firenze verrà infatti stabilito chi fra Alessandria e Viterbese giocherà in casa l'andata della finale. La gara si disputerà mercoledì 11 aprile (ore 20.30) con il ritorno fissato per mercoledì 25 (14.30).