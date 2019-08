Coppa Italia Serie C, pareggio all'esordio tra Pontedera e Pianese

Si è conclusa la prima sfida di Coppa Italia Serie C, valida per il Girone D, tra Pontedera e Pianese. 1-1 il risultato finale: ospiti avanti con Benedetti al 20’, poi al 48’ è arrivato il pareggio del Pontedera messo a segno da Tommasini. In questo turno ha riposato la Pistoiese. Le prossime due sfide, in programma l’11 e il 18 agosto, saranno Pistoiese-Pontedera e Pianese-Pistoiese.

Classifica:

Pontedera e Pianese 1 punto

Pistoiese 0 punti (una gara in meno)