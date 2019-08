© foto di Matteo Ferri

L’Avellino porta a casa una vittoria importante nella sfida interna contro il Bari e passa il turno in Coppa Italia Serie C. Decisiva la rete di Di Paolantonio al 52’ per aver ragione dei Galletti. Gli irpini vanno quindi a quota 4 punti nel Girone I, mettendosi alle spalle proprio Bari e Paganese. Passa il turno anche la Sicula Leonzio che rifila un netto 3-0 alla Vibonese. In gol Scardina, Sicurezza e Lescano, ospiti in dieci dal 38’ per il rosso preso da De Col. La Sicula Leonzio supera nel Girone L proprio la Vibonese in virtù di una miglior differenza reti. Infine successo e qualificazione anche per la Virtus Verona, che ha battuto per 2-0 l’ArzignanoChiampo. Nel girone F gli scaligeri si portano dunque a quota 4, lasciandosi indietro proprio l’ArzignanoChiampo e il Modena.