Coppa Italia Serie C, passano Monza, Carrarese e Pro Vercelli

Monza, Carrarese e Pro Vercelli sono le prime tre squadre a staccare il pass per gli ottavi di finale di Coppa Italia Serie C. I brianzoli piegano 1-0 il Novara grazie al gol di Lora, uno degli acquisti di gennaio, al 7°. La Carrarese sbanca il Comunale di Chiavari andando in vantaggio anche di quattro reti (Valente, doppio Biasci e Piscopo nel primo tempo) prima di rischiare una clamorosa beffa nei minuti finali quando la Virtus Entella va in rete con Vianni, doppietta, e Di Cosmo. Finisce invece ai rigori il derby piemontese fra Pro Vercelli e Alessandria: Akammadu e Berra fissano il risultato sul pari che dura anche nei supplementari. Ai rigori sbagliano Rocco fra gli ospiti e Iezzi per i padroni di casa andando così ai tiri a oltranza. Al nono calcio dagli undici metri sbaglia Pop per l’Alessandria e segna Colombo per la Pro regalando ai bianchi il passaggio del turno.

Monza-Novara 1-0 (7° Lora)

Virtus Entella-Carrarese 3-4 (81°, 84° Vianni, 82° Di Cosmo; 7° Valente, 15°, 45° Biasci, 31° Piscopo)

Pro Vercelli-Alessandria 1-1 (88° Berra; 65° Akammadu) – 8-7 dopo i calci di rigore