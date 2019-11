Coppa Italia Serie C, Piacenza vince a fatica. Avanti Pro e Catanzaro

© foto di Federico Gaetano

Nelle prime tre gare della Coppa Italia Serie C vanno avanti le favorite. La Pro Vercelli si sbarazza, grazie a una rete dopo 5 minuti di Varas, del Carpi, mentre il Catanzaro con due reti nella ripresa – Fischnalle e Giannone – stende il Monopoli. Più difficile la qualificazione del Piacenza che chiude i 90 minuti regolamentari sullo 0-0 contro l’Imolese. Nei supplementari i padroni di casa passano in vantaggio al 97° con Della Latta, ma vengono raggiunti al 114° da Padovan. Si va così ai calci di rigore dove sono molti gli errori: per l’Imolese sbagliano Padovan, Valeau e Boccardi, mentre per il Piacenza l’unico errore è di Borri: finisce 3-1 grazie al rigore decisivo di Nicco.

Piacenza-Imolese 3-2 dopo i calci di rigore – 1-1 dopo i tempi supplementari (97° Della Latta; 114° Padovan)

Pro Vercelli-Carpi 1-0 (5° Varas)

Catanzaro-Monopoli 2-0 (49° Fischnaller, 75° Giannone)