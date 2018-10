Coppa Italia Serie C, Pisa avanti. Tre a zero all'Arzachena

Vittoria per 3-0 del Pisa sull'Arzachena nei sedicesimi di Coppa Italia di Serie C. Toscani avanti grazie alla doppietta di Cuppone al 64' e al 69' e al gol in pieno extratime di Di Quinzio. Nel prossimo turno il Pisa affronterà la vincente di Pontedera-Siena.