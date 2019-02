Coppa Italia Serie C, Pisa, Monza, Trapani e Gozzano ai quarti

© foto di Uff. Stampa Arezzo

Pisa, Monza, Trapani e Gozzano. Sono queste le quattro squadre che nel pomeriggio hanno staccato il pass per i quarti di finale di Coppa Italia Serie C. I toscani hanno battuto con agilità il Pontedera per 3-0 grazie alla doppietta di Moscardelli e alla rete di Minesso e ora attendono di sapere chi sarà la prossima avversaria (la vincente di Viterbese-Ternana affronterà il Teramo e da quest’ultima sfida arriverà l’avversaria dei neroazzurri). Il brianzoli invece superano di misura, e nuovamente con un’autorete a favore, una Pro Vercelli imbattuta da inizio novembre. Ora per la squadra di Brocchi ci sarà la vincente di Imolese-Carrarese.

Vittoria di misura anche per Trapani e Gozzano che battono rispettivamente Catanzaro (gol di Costa Ferreira) e l’Albinoleffe (gol di Rolfini). Per i siciliani il prossimo avversario uscirà dalla sfida Potenza-Monopoli, mentre i piemontesi se la vedranno con il LR Vicenza Virtus.