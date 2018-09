Coppa Italia Serie C: qualificate, calendario e modifica regolamento

© foto di Fabrizio Pozzi

La Lega Pro ha emanato un comunicato riguardante la Coppa Italia Serie C all'interno del quale troviamo le società ammesse alla fase finale, il calendario della stessa e una modifica regolamentare dovuta al minor numero di squadre partecipanti (59). Eccolo nel dettaglio:

SOCIETA’ AMMESSE ALLA FASE FINALE

In riferimento al Regolamento della Coppa Italia Serie C 2018/2019, di cui al Com. Uff. n. 50/L del 27.07.2018 si riportano le società ammesse alla Fase Finale:

a) Società qualificate nella Fase Eliminatoria

In riferimento alle Classifiche Ufficiali, allegate al presente Comunicato, si riportano le società classificate al 1° posto (11 squadre):

Albissola, Gozzano, Virtus Vecomp Verona, Lucchese, Imolese, A.J.Fano, Arzachena, Teramo, Catanzaro, Potenza, Siracusa.

b) COPPA ITALIA 2018-2019

Si riportano le 30 società che hanno disputato la Coppa Italia 2018-2019 organizzata dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A, ammesse alla Fase Finale della Coppa Italia Serie C 2018 – 2019:

AlbinoLeffe

Alessandria

Carrarese

Casertana

Catania

Feralpisalò

Giana Erminio

Juve Stabia

Monopoli

Monza

Novara

Piacenza

Pisa

Pistoiese

Pontedera

Pordenone

Pro Vercelli

Renate

Rende

Robur Siena

Sambenedettese

Sicula Leonzio

Sudtirol

Ternana

Trapani

Triestina

L.R. Vicenza Virtus

Virtus Entella

Virtus Francavilla

Viterbese

CALENDARIO DELLA FASE FINALE

Si riporta il calendario della Fase Finale della Coppa Italia Serie C 2018–2019:

1° TURNO QUALIFICAZIONE* 10 OTTOBRE 2018

2° TURNO SEDICESIMI 31 OTTOBRE 2018

OTTAVI DI FINALE 14 NOVEMBRE 2018

QUARTI DI FINALE 28 NOVEMBRE 2018

SEMIFINALI ANDATA 27 FEBBRAIO 2019

RITORNO 13 MARZO 2019

FINALE ANDATA 03 APRILE 2019

RITORNO 24 APRILE 2019

* In via transitoria, nella stagione sportiva 2018/2019, tenuto conto del minor numero di squadre partecipanti al Campionato Serie C (59 società), il Regolamento della Coppa Italia Serie C 2018/2019, di cui al Com. Uff. n. 50/L del 27.07.2018, subirà le modifiche di seguito riportate in corsivo:

4) FASE FINALE

Alla Fase Finale parteciperanno 41 società di cui 11 qualificate nella Fase Eliminatoria e le 30 società che hanno partecipato alla Coppa Italia 2018-2019 organizzata dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A.

Le date di calendario della Fase Finale verranno comunicate successivamente.

PRIMO TURNO

Sulla base di criteri determinati per sorteggio vengono designate 9 gare di qualificazione per la riduzione da 41 a 32 squadre per l’ammissione al 2° turno.

Il primo turno si svolgerà con gare ad eliminazione diretta in gara unica in casa della squadra prima nominata per sorteggio.

Le 9 società vincenti ottengono l’ammissione al 2° turno con l’accoppiamento già predisposto.