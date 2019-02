Coppa Italia Serie C, quarti di finale: programma gare odierne

© foto di Fabrizio Pozzi

Prosegue la marcia dei quarti di finale di Coppa Italia Serie C, con Monza e L.R. Vicenza Virtus che hanno già staccato il pass per le semifinali.

Oggi altre partite: gare secche, a eliminazione diretta, e, come da regolamento, "risultando pari il numero di reti segnate, le squadre devono disputare due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno.Perdurando la parità anche al termine dei due tempi supplementari, l'arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore”.

Ricordiamo poi che domani, venerdì 1 marzo, verrà effettuato il sorteggio per la determinazione della squadra ospitante nel turno delle semifinali.

Riportiamo di seguito il programma odierno, ricordandovi che sarà possibile seguire le singole partite attraverso i live match di TuttoC.com:

GIA' GIOCATE

MONZA - Imolese 1-0 [semifinale: L.R. Vicenza Virtus]

(24' Lora [M})

L.R. VICENZA VIRTUS - Gozzano 2-0 [semifinale: Monza]

(8' Curcio [V], 73' Giacomelli [V])

Ore 20:30

Trapani - Potenza [semifinale: Vinc. Pisa-Viterbese]

---> In attesa di programmazione

Pisa - Viterbese [semifinale: Vinc. Trapani-Potenza]