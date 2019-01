Il Pontedera piega la Robur Siena ai calci di rigore dopo aver rimontato due volte. I bianconeri passano infatti in vantaggio dopo appena tre minuti con Aramu e tengono quasi fino all’ora di gioco quando Riccio fissa il risultato sull’1-1. Ai supplementari Robur ancora avanti con Gliozzi, ma Raimo riportava immediatamente il risultato in parità. Ai calci di rigore il Pontedera non sbaglia un colpo, mentre i senesi falliscono il quinto tiro dagli 11 metri con Fabbro.

Pontedera-Robur Siena 2-2 dts (57° Riccio, 106° Raimo; 3° Aramu, 105° Gliozzi) – 5-4 dopo i calci di rigore