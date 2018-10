Coppa Italia Serie C, Sambenedettese qualificata dopo i rigori

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Terzo risultato di giornata per la Coppa Italia di Serie C. Fra Sambenedettese e Alma Juventus Fano la spunta la formazione di Roselli ai calcio di rigore per 4-2. I tempi regolamentari e i supplementari si erano conclusi sul risultato di 1-1 con le reti di Filippini per il Fano al 28' e di Russotto al 93'.

Ai sedicesimi di finale la Sambenedettese affronterà il Teramo.