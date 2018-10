Coppa Italia Serie C, sedicesimi di finale: programma delle gare odierne

© foto di Fabrizio Pozzi

Si giocherà tra oggi e domani una prima parte dei sedicesimi di finale di Coppa Italia Serie C. Ancora ferma l'Entella, in attesa di capire l'esito del processo che vedrebbe la riammissione in Serie B dei liguri, e di conseguenza anche la Viterbese, che potrebbe slittare di girone, ma c'è anche lo stop di Novara, Pro Vercelli, Robur Siena, Ternana e Catania, in attesa della sentenza che martedì dovrebbe porre fine alla querelle ripescaggi. Riportiamo di seguito il programma odierno, ricordandovi che sarà possibile seguire le singole partite attraverso i live match di TuttoC.com:

Martedì 30 ottobre

Ore 14:30

Juve Stabia - Potenza

Trapani - Siracusa

Ore 20:30

Monopoli - Virtus Francavilla

Mercoledì 31 ottobre

Ore 14:30

Pisa - Arzachena

Ore 15:00

Piacenza - AlbinoLeffe

Ore 16:30

Imolese - Lucchese

Ore 18:30

Renate - Gozzano

Pordenone - L.R. Vicenza Virtus

Ore 20:30

Feralpisalò - SudTirol

Teramo - Sambenedettese

° Catania - Catanzaro (rinviata a data da destinarsi)

° Monza - Novara (rinviata a data da destinarsi)

° Pontedera - Robur Siena (rinviata a data da destinarsi)

° Pro Vercelli - Alessandria (rinviata a data da destinarsi)

° Viterbese - Ternana (rinviata a data da destinarsi)

° Entella - Carrarese (in attesa di programmazione)