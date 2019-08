© foto di Federico Gaetano

La Ternana vince la seconda gara su due e si qualifica al turno successivo di Coppa Italia Serie C. Decisiva la vittoria per 3-1 ottenuta sul campo del Rieti. In gol Proietti, Salzano e Partipilo, inutile la rete reatina di Marcheggiani. Il Teramo ha battuto per 2-1 il Gubbio conquistando la qualificazione nel Gruppo G. In gol Mungo e Minelli. la Vis Pesaro vince contro il Rimini 1-0 ma non basta per superare il girone E. Si qualifica il Cesena con 6 punti.