Coppa Italia Serie C, Ternana e Juve U23 in attesa di una data. Il 18/6 la più probabile

Così come in Serie A, anche in Serie C dovrà essere portata a termine la Coppa Italia. In finale ci sono Ternana e Juventus Under23 che sono ancora in attesa di capire quando si potrà disputare lo scontro e se il format sarà confermato con match di andata e ritorno oppure, eventualità più che probabile, si opterà per una gara secca. A tal proposito secondo quanto riportato dal Corriere dell’Umbria la data più probabile dovrebbe essere quella del 18 giugno