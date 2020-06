Coppa Italia Serie C, Ternana-Juve U23 si giocherà in gara unica al Manuzzi di Cesena

vedi letture

La finale di Coppa Italia Serie C fra Ternana e Juventus U23 si giocherà in gara unica, anziché con la consueta formula di andata e ritorno, il prossimo 27 giugno. Lo ha deciso la Lega Pro, come riferisce Sky Sport, spiegando che la sede designata sarà il Dino Manuzzi di Cesena. Le due squadre si sfideranno quindi in gara secca con eventuali tempi supplementari in caso di parità nei 90 minuti regolamentari e calcio di rigore qualora nei 120 minuti nessuno dovesse avere la meglio.