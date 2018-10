Coppa Italia Serie C, Trapani e Potenza avanzano agli ottavi

© foto di TuttoSalernitana.com

Nel derby siciliano fra Trapani e Siracusa, valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia di Serie C, hanno la meglio i primi che si impongono per 3-1: avanti dopo un quarto d'ora di due gol – Dambros e Mulè i marcatori – il Trapani subisce al 17° la rete di Diop che riapre parzialmente il discorso qualificazione fino all'ora di gioco quando D'Angelo chiude i giochi con il gol del tris. Nell'altra gara del pomeriggio è invece il Potenza ad avere la meglio sulla Juve Stabia andando a vincere in casa delle Vespe grazie ai gol di Leveque nel primo tempo e Panico nella ripresa che rendono vana la rete di Mastalli a cinque dalla fine. Agli ottavi di finale il Trapani se la vedrà con la vincente di Catania-Catanzaro, mentre il Potenza incontrerà la vincente di Monopoli-Virtus Francavilla.

Trapani-Siracusa 3-1 (13° Dambros, 16° Mulè, 63° D'Angelo; 17° Diop)

Juve Stabia-Potenza 1-2 (86° Mastalli; 7° Leveque, 71° Panico)